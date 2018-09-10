Губернатора Приморья выберут во втором туре

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от "Единой России", врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко по итогам подсчета 100% протоколов получил 46,57 % голосов, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко получил 24,64%, выборы губернатора пройдут во втором туре.

"Обработано почти 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, выборы пройдут во втором туре. За А.Тарасенко проголосовали 46, 57% избирателей. На втором месте кандидат от КПРФ Андрей Ищенко получил 24,64%", - сообщила журналистам представитель крайизбиркома Наталья Камаева.

Далее следует кандидат Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Юлия Толмачева, за которую проголосовали 10,94% избирателей.

Второй тур пройдет не позднее 21 дня, выборы пройдут в одно из ближайших воскресений.

Не обработаны данные из трех комиссий, но, по словам представителя крайизбиркома, на результат они не повлияют.

Явка в крае составила 30,24%.

Ранее стало известно о том, что второй тур губернаторских выборов также состоится в Хабаровском крае.