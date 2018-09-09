В Хабаровском крае пройдет второй тур выборов губернатора

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Никто из кандидатов не смог набрать необходимого количества голосов на выборах губернатора Хабаровского края, ожидается повторное голосование, сообщил агентству "Интерфакс" председатель регионального избиркома Геннадий Накушнов.

"По итогам обработки более 97% бюллетеней лидером голосования стал Сергей Фургал от ЛДПР. На втором месте - действующий губернатор Вячеслав Шпорт. Разница - в сотых процента", - сказал Накушнов.

Эти кандидаты примут участие во втором туре выборов, который по закону состоится в течение 14 дней после основного дня голосования.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте избиркома, после обработки более 97% бюллетеней кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 35,58% голосов, действующий губернатор Вячеслав Шпорт - 35,53%.

На выборах губернатора действует мажоритарная система абсолютного большинства. То есть, избранным кандидатом станет тот, кто наберет 50% плюс один голос от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Если ни один кандидат не наберет положенного результата, проводится второй тур выборов, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов на основных выборах. Победителем станет претендент, набравший простое большинство.