Пустоты под стартовым столом на "Восточном" образовались из-за некачественного бетона

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - На стартовом комплексе космодрома "Восточный" обнаружили некачественно залитый бетон. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

"Специалисты ФГУП "ЦЭНКИ" выявили наличие некачественного бетона под обшивкой стартового стола на космодроме "Восточный", однако этот строительный брак не имеет критического характера и будет устранен собственными силами госкорпорации "Роскосмос" до 5 октября текущего года", - сказали в пресс-службе.

Согласно результатам проверки, отметили в пресс-службе, некачественная заливка бетона была допущена прежним подрядчиком - Спецстроем РФ.

"Кроме того, наряду с этим замечанием, у ФГУП "ЦЭНКИ" имеется еще ряд претензий к прежнему подрядчику", - сказали в пресс-службе.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин дал жесткое указание об увеличении контроля при строительстве стартового комплекса для "Ангары" и привлечении специалистов Минстроя России к данному процессу.

"Также силами госкорпорации и специалистов отрасли будут проводиться параллельные проверки и контроль объектов космодрома, чтобы исключить любую нештатную ситуацию", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ЦЭНКИ потратит более 4,5 млн рублей на ликвидацию пустот под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания на космодроме "Восточный" в Амурской области.

Как следует из документации, размещенной на сайте госзакупок, стартовый комплекс РН "Союз-2" в июле текущего года был обследован научно-техническим центром "Эталон".

Пустоты обнаружены по результатам обследования плит основания путей мобильной башни обслуживания, деформационного шва между блоками А и Б, гидроизоляции стен и покрытия в местах протечек сооружения Первого стартового комплекса "Союз-2".