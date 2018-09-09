Участников акций оппозиции против пенсионной реформы задержали на Урале и в Сибири

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Организаторы несанкционированных акций против повышения пенсионного возраста, которые проходят в воскресенье в нескольких городах Урала и Сибири, сообщают о задержанных.

В Тюмени задержаны четыре человека, сообщили агентству "Интерфакс" в местном штабе оппозиционера Алексея Навального.

В Челябинске накануне был задержан координатор местного штаба Борис Золотаревский. "Вчера его арестовали на девять суток. Сегодня, по предварительным данным, в ходе проведения митинга-шествия задержаны десять человек", - сказал представитель штаба.

Есть задержанные и среди участников акции в Екатеринбурге, сообщается на странице екатеринбургского штаба в соцсети.

В своем твиттере бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман написал, что он тоже был задержан в ходе митинга. "Меня и еще нескольких человек отпустили. Скорую пропустили. Задержано 30 человек", - пишет Ройзман.

Также о задержаниях сообщили организаторы несанкционированного шествия в Кемерове; по их данным, задержаны как минимум три человек, двое из задержанных - координаторы акции.

Центральный районный суд Новосибирска в воскресенье арестовал на 30 суток организатора несанкционированного властями города митинга и шествия против пенсионной реформы Сергея Бойко, сообщается на странице организаторов в соцсетях. Кроме того, сообщается о девяти задержанных участниках шествия, которые в настоящее время находятся в одном из райотделов полиции.

Координаторы несанкционированной акции в Омске сообщили журналистам, что задержаны как минимум полтора десятка участников митинга, в том числе организатор мероприятия. По информации департамента общественной безопасности администрации Омска, на несогласованном митинге у Музыкального театра присутствовали до 200 человек. В шествии, которое началось на Иртышской набережной, участвовало 250 человек.

Между тем без задержаний прошли несогласованные митинг и шествие против пенсионной реформы в Красноярске. Несколько раз к митингующим выходили офицеры полиции и предупреждали, что данная акция является несогласованной; с такими же предупреждениями полицейские обращались к участникам шествия, но в итоге задерживать никого не стали.