Родственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и Боширов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Родственница Сергея и Юлии Скрипаль Виктория знает, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ и его дочери.

"Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой", - сказала Виктория Скрипаль "Интерфаксу".

По ее словам, "конечно, они и их близкие пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего".

"То, что вся история о причастности Петрова и Боширова - это фейк, я знала с первого дня. Кроме того, если Руслан еще похож в жизни и на паспорте на фотографию (которая была опубликована Скотланд-Ярдом), то Петров "даже рядом не стоял" со своей фотографией. Более того, по моим данным, реальный Александр Петров не находился в это время в Великобритании", - добавила Скрипаль.

Президент РФ Владимир Путин 12 сентября сообщил на Восточном экономическом форуме, что российским властям известно, кем являются Петров и Боширов. По словам президента, это гражданские лица. "Ничего там особенного и криминального нет", - резюмировал Путин.

Президент выразил надежду на то, что эти люди "сами появятся и о себе расскажут, это будет лучше для всех".