В России Отравление Сергея Скрипаля

Родственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и Боширов

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По словам Виктории Скрипаль, реальный Александр Петров не похож на опубликованную Скотланд-Ярдом фотографию и вообще не находился в это время в Великобритании

Родственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и Боширов
Виктория Скрипаль
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Родственница Сергея и Юлии Скрипаль Виктория знает, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ и его дочери.

"Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой", - сказала Виктория Скрипаль "Интерфаксу".

По ее словам, "конечно, они и их близкие пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего".

"То, что вся история о причастности Петрова и Боширова - это фейк, я знала с первого дня. Кроме того, если Руслан еще похож в жизни и на паспорте на фотографию (которая была опубликована Скотланд-Ярдом), то Петров "даже рядом не стоял" со своей фотографией. Более того, по моим данным, реальный Александр Петров не находился в это время в Великобритании", - добавила Скрипаль.

Президент РФ Владимир Путин 12 сентября сообщил на Восточном экономическом форуме, что российским властям известно, кем являются Петров и Боширов. По словам президента, это гражданские лица. "Ничего там особенного и криминального нет", - резюмировал Путин.

Президент выразил надежду на то, что эти люди "сами появятся и о себе расскажут, это будет лучше для всех".

Отравление в Солсбери


Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали якобы были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

В британской полиции 5 сентября заявили, что следствие готово предъявить обвинение двоим россиянам по этому делу. Согласно опубликованным на сайте Скотланд-Ярда фотографиям подозреваемых, их имена - Александр Петров и Руслан Боширов.

По информации "Би-би-си", Петров и Боширов находились на территории Великобритании под вымышленными именами, и возраст каждого из них - "примерно 40 лет".

Глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что люди, на которых лежит ответственность за преступление, являются сотрудниками российской военной разведки.

Эти предположения в Москве также отвергли.

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Теги: Сергей Скрипаль, Юлия Скрипаль, Великобритания, ГРУ

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