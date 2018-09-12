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Тереза Мэй назвала телеканал RT "инструментом пропаганды" Москвы

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду усомнилась в объективности репортажей телеканала Russia Today, назвав его "инструментом пропаганды" российских властей.

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"Я уверена, что у нас у всех есть сомнения относительно объективности того, что передает Russia Today, который, по всей видимости, является инструментом пропаганды", - сказала глава британского правительства, выступая в палате общин.

Отвечая на вопрос одного из депутатов, считает ли Мэй необходимым, чтобы на фоне случаев с отравлением в Солсбери британские парламентарии воздерживались от выступлений в эфире этого телеканала, она сказала, что, участвуя в передачах этого телеканала, члены британского парламента могут быть сами использованы в качестве "инструмента пропаганды" со стороны Москвы.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.

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Теги: Тереза Мэй, Russia Today. RT

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