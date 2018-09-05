Тереза Мэй заявила о работе подозреваемых по "делу Скрипалей" в ГРУ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Расследование отравления Скрипалей указало на то, что люди, на которых лежит ответственность за преступление, являются сотрудниками российской военной разведки, заявила глава британского правительства Тереза Мэй.

"На основании данных расследования выяснилось, что двое россиян являются сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ", - сказала она, выступая в среду в парламенте.

По словам Мэй, "такая операция должна быть одобрена не только внутри ГРУ, но и другими высокопоставленными представителями российского руководства".

Мэй заявила, что Лондон предпримет все меры, чтобы найти двух мужчин, подозреваемых в организации отравления Скрипалей. "Мы предпримем все возможные шаги, чтобы задержать их, чтобы экстрадировать их, чтобы они предстали перед судом здесь в Великобритании", - сказала она.

Премьер также заявила, что исключительно Россия обладала возможностями и мотивом для отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Как мы дали ясно понять в марте, только у России были технические средства, практический опыт и мотив провести атаку (против Скрипалей - ИФ)", - сказала она во время выступления в парламенте.

По словам британского премьера, "мы неоднократно обращались к России с призывом предоставить информацию о том, что произошло в Солсбери в марте, но они в ответ запутывали (вопрос - ИФ) и лгали. Это включало в себя попытки переложить вину на террористов, наших международных партнеров". "Они даже утверждали, что я сама изобрела "Новичок", - отметила Мэй.

Она подчеркнула, что британские власти планируют добиваться расширения ограничительных мер против России, но Лондон не теряет надежды на сотрудничество с Москвой по международным вопросам в будущем.

Новое в "деле Скрипалей"

Ранее в среду стало известно, что прокуратура Великобритании выдвинула обвинения в отношении двух россиян по делу о покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По данным Associated Press, Александр Петров и Руслан Боширов заочно обвинены в заговоре с целью убийства и использовании нервно-паралитического вещества "Новичок".

Полиция заявляет, что Петров и Боширов прилетели в Великобританию 2 марта 2018 года. По версии Скотланд-Ярда, отравляющее вещество было ввезено в поддельном флаконе туалетной воды Nina Ricci, которое затем якобы нанесли на дверную ручку дома Скрипаля.

Обвиняемые Лондоном россияне вылетели в Москву 4 марта после совершения атаки. Канал BBC News в своем твиттере сообщил, что Петрова и Боширова запечатлела камера видеонаблюдения незадолго до нападения на Скрипалей.

Более чем через три месяца флакон духов нашел местный житель Чарли Роули, он попал в больницу, а его подруга Дон Стерджесс скончалась в результате взаимодействия с веществом.

#Salisbury Attack - Images released of the 'perfume' box and the bottle with an adapted nozzle.



Did you see this box between Sunday 4 March and Weds 27 June?



Contact police in confidence.



☎️ 0800 789 321

📩 Salisbury2018@met.police.uk pic.twitter.com/zwz0lNVfoI — Terrorism Police UK (@TerrorismPolice) September 5, 2018

Прокурор Сью Хемминг сообщила, что Великобритания не будет просить Россию об экстрадиции обвиняемых, так как российское законодательство не предполагает такой возможности.

Между тем МИД РФ призвал Лондон перейти от информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов.