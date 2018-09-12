Путин сообщил об обнаружении Петрова и Боширова, подозреваемых в отравлении Скрипалей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле знают, кем являются Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Великобританией в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

"В принципе мы конечно посмотрели, что это за люди. Мы знаем кто это такие, мы их нашли", - сказал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме в среду.

Он уточнил, что это гражданские лица.

Президент выразил надежду, что эти люди "сами появятся и о себе расскажут, это будет лучше для всех".

"Ничего там особенного и криминального нет", - резюмировал президент.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

В британской полиции 5 сентября заявили, что следствие готово предъявить обвинение двоим россиянам по этому делу. Согласно опубликованным на сайте Скотланд-Ярда фотографиям подозреваемых, их имена - Александр Петров и Руслан Боширов.

Ранее газета Daily Express со ссылкой на источники в британской разведке писала, что подозреваемых в отравлении нервнопаралитическим ядом "Новичок" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери идентифицировали с помощью завербованного британской разведкой МИ-6 российского дипломата.

В публикации говорилось, что дипломата завербовали в Риме спустя несколько недель после отравления Скрипалей. Издание отмечало, что у дипломата с кодовым именем "Аполлон" не было официальной должности в посольстве и он занимался сбором секретных данных НАТО.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 11 сентября заявил, что ему ничего неизвестно о сообщениях СМИ, утверждающим, что подозреваемых в отравлении "Новичком" раскрыл завербованный российский дипломат.