СМИ сообщили о вызове экс-главы МЧС Пучкова на допрос в СК

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Экс-глава МЧС Владимир Пучков вызван на допрос в следственный комитет, сообщил в среду телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на свои источники.

В рамках какого дела допрашивали бывшего министра, не сообщается. Известно, что его приглашали в СК в качестве свидетеля.

Пучков возглавлял МЧС до мая 2018 года. Незадолго до этого на министра и возглавляемое им ведомство обрушилась волна критики связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня". Место Пучкова во главе МЧС занял Евгений Зиничев, а сам экс-министр стал начальником предвыборного штаба врио губернатора Приморья (ставшего одним из четырех регионов, главу которого не смогли избрать в первом туре в единый день голосования).