СКР опроверг информацию о допросе экс-главы МЧС Пучкова

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России не допрашивал бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По уголовным делам, находящимся в производстве Следственного комитета Российской Федерации, Владимир Пучков не допрашивался ни в качестве свидетеля, ни в каком-либо ином статусе", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

Она отметила, что "появившаяся в СМИ информация о вызове на допрос в СК бывшего главы МЧС не соответствует действительности".

Накануне ряд СМИ утверждал, что Пучков допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о злоупотреблениях полномочиями.

Пучков был главой МЧС РФ с 21 мая 2012 до 18 мая 2018 года, когда президент России Владимир Путин подписал указы о составе нового правительства. Главой МЧС России был назначен Евгений Зиничев.