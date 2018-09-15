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Дальние бомбардировщики нанесли удар по аэродрому условного противника в Забайкалье

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили бомбометание на авиационном полигоне в Забайкальском крае, уничтожив объекты аэродрома условного противника в ходе проведения маневров "Восток-2018".

"Летчики дальней авиации поразили мишени, обозначающие стоянки авиационной техники, самолеты на взлетно-посадочной полосе, укрытия авиатехники, склады и командно-диспетчерский пункт аэродрома условного противника", - сообщило Минобороны РФ.

В ходе бомбометания использовались авиационные бомбы массой до 500 кг. Всего в полетах было задействовано более 10 экипажей дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил.

В период с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана проводятся маневры войск (сил) "Восток-2018".

К ним привлекаются органы военного управления, войска (силы) Восточного и Центрального военных округов, силы (войска) Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Всего в маневрах принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Москва. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили бомбометание на авиационном полигоне в Забайкальском крае, уничтожив объекты аэродрома условного противника в ходе проведения маневров "Восток-2018".

"Летчики дальней авиации поразили мишени, обозначающие стоянки авиационной техники, самолеты на взлетно-посадочной полосе, укрытия авиатехники, склады и командно-диспетчерский пункт аэродрома условного противника", - сообщило Минобороны РФ.

В ходе бомбометания использовались авиационные бомбы массой до 500 кг. Всего в полетах было задействовано более 10 экипажей дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил.

В период с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана проводятся маневры войск (сил) "Восток-2018".

К ним привлекаются органы военного управления, войска (силы) Восточного и Центрального военных округов, силы (войска) Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Всего в маневрах принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

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Теги: Забайкалье, Восток-2018

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