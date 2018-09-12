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Путин в четверг посетит учения "Восток-2018" в Забайкалье

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в четверг посетит основной этап военных маневров "Восток-2018" на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае.

Как сообщали в пресс-службе Кремля, в ходе учений воинские формирования вооруженных сил РФ и Народно-освободительной армии Китая отработают действия по отражению наступления условного противника.

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В маневрах "Восток-2018" участвуют около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Учения являются самым масштабными в истории российской армии.

В августе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подобных масштабных маневров армия не проводила с 1981 года.

В Москве неоднократно подчеркивали, что учения не направлены против других стран.

Между тем, озабоченность учениями выразили в Японии. Японский министр обороны Ицунори Онодэра заявил, что Россия и Китай, наращивая военную активность, представляют угрозу для национальной безопасности Японии. В качестве подтверждения своих слов министр сослался на российские военные учения "Восток-2018".

Учения проходят с 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ на 2018 год на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана.

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Теги: Владимир Путин, Восток-2018, Забайкалье

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