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Путин поблагодарил участников маневров "Восток-2018"

Президент заявил, что Россия - миролюбивое государство, у которого нет и не может быть агрессивных планов

Путин поблагодарил участников маневров "Восток-2018"
Владимир Путин на учениях "Восток-2018" в Забайкалье
Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Маневры "Восток-2018" стали сложным испытанием для российской армии и флота, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша армия и флот впервые проходят столь сложный экзамен", - сказал он в ходе полевого смотра войск на полигоне "Цугол".

Президент отметил, что маневры были проведены на высоком уровне, все поставленные задачи были выполнены. "Как верховный главнокомандующий благодарю всех участников маневров "Восток-2018" за добросовестную службу, за профессионализм и выучку. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и новых успехов. Благодарю за службу!" - сказал Путин.

Президент РФ поблагодарил военнослужащих Монголии и Китая, которые приняли участие в учениях, а также около 90 наблюдателей, прибывших в Забайкалье из 57 стран со всего мира.

"Россия - миролюбивое государство. У нас нет, и не может быть агрессивных планов. Наша внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы", - заявил Путин.

"Наш долг перед Россией - обращаюсь сейчас к российским военнослужащим - наш долг перед страной и Родиной в том, чтобы быть готовыми отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы нашей страны. А если потребуется - и поддержать союзников", - добавил он.

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Основная фаза маневров "Востока-2018" завершилась парадом. В нем приняли участие войска Восточного и Центрального военных округов ВС России, а также подразделения от Народно-Освободительной армии Китая и ВС Монголии.

От ВС РФ в параде участвуют более 200 единиц техники, и, в частности, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, БТР-80, БТР-82, боевые машины десанта БМД-4М. От НОАК - свыше 50 единиц техники, и, в частности, колесные БМП-08, танки "Тип-99".

Маневры войск (сил) "Восток-2018" проводятся в период с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана.

Всего в маневрах принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

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Теги: Владимир Путин, Восток-2018, Забайкалье

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