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В РПЦ сравнили текущую ситуацию с расколом, разделившим православие и католицизм

Московский патриархат призвал верующих Украины сплотиться вокруг митрополита Киевского Онуфрия на фоне вторжения Константинополя на его каноническую территорию

В РПЦ сравнили текущую ситуацию с расколом, разделившим православие и католицизм
Митрополит Киевский Онуфрий
Фото: Reuters

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Московском патриархате не исключают, что раскол в мировом православии из-за неканонической украинской автокефалии может быть сопоставим по масштабам с Великим расколом 1054 года между Православной и Католической церквами, если не превзойдет его.

"Важно понимать, что в нынешнем расколе будет задействовано гораздо большее количество людей, чем тогда, в XI веке, учитывая, как ощутимо выросла с тех пор численность населения. Таким образом, по своим масштабам и драматизму новый раскол будет существенно острее", - заявил "Интерфаксу" секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей протоиерей Игорь Якимчук.

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Он напомнил, что в 1054 году христианская Церковь, которая на тот момент существовала, разделилась пополам. "Нечто подобное может произойти и сейчас, потому что Русская церковь - это никак не меньше половины всего православного христианства", - подчеркнул собеседник агентства.

Протоиерей предупредил, что Московский патриархат "будет делать все, чтобы защитить своих прихожан", притом что "разгул насилия и хаос действительно реальны".

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине". Таков был ответ Константинополя на просьбу президента Петра Порошенко издать томос о создании единой поместной церкви в этой стране. Этот шаг Константинопольской церкви в Московском патриархате расценили как вторжение на его каноническую территорию.

Протоиерей Игорь Якимчук не стал называть конкретных мер, которые может предпринять Московский патриархат в ответ на действия Константинопольской церкви, указав лишь, что они не будут сдержанными.

"Рассматриваются разные сценарии, и я бы сейчас не стал говорить, какой из них предпочтет наш Синод. Но так или иначе своими действиями Константинопольский патриархат выводит себя за рамки канонического поля, поэтому едва ли может рассчитывать на то, что что-то будет сдерживать Русскую церковь в ее ответных действиях", - отметил священник.

Он также призвал верующих и духовенство Украинской православной церкви сплотиться вокруг митрополита Киевского Онуфрия на фоне вторжения Константинополя на ее каноническую территорию.

"Во главе Украинской церкви стоит удивительный человек, который имеет высокий духовный авторитет во всем православном мире. Вокруг него, вокруг епископата и духовенства сегодня следует сплотиться: если будет налицо консолидация православного народа, то есть шанс выстоять. В единстве - сила Православия", - заявил Якимчук.

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Теги: РПЦ, УПЦ, Украина, Константинопольский патриархат

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