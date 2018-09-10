РПЦ пригрозила Константинополю "крайне жестким ответом" на украинскую автокефалию

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви намерены до последнего пытаться убедить Константинопольский патриархат воздержаться от вмешательства в церковные дела Украины, заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В то же время представитель Русской православной церкви напомнил, что сделанное в субботу заявление московского Синода однозначно говорит, что если Константинополь реализует заявленные им шаги по Украине, то тогда ответные шаги со стороны Московского патриархата обязательно последуют.

"Ответ будет крайне жестким", - сказал Легойда в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Он отметил, что "в данном случае, конечно, для нас важнее единство православия". Поэтому, добавил он, "конечно, Русская церковь до конца пытается сохранить мир и до конца пытается уберечь наших братьев от каких-то непоправимых шагов". По словам Легойды, встреча патриарха Кирилла с патриархом Варфоломеем в Стамбуле 31 августа стала "наглядной демонстрацией нашей готовности к переговорам, к тому, чтобы мир был сохранен".

Глава синодального отдела отметил, что Украина "и так раздираема" конфликтами, и "в этой ужасной ситуации находится много лет".

В минувшую пятницу Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине". Таков был ответ Константинополя на просьбу президента Петра Порошенко издать томос о создании единой поместной церкви в этой стране.

Несколькими днями ранее, 1 сентября, в ходе Синаксиса (Архиерейского Собора) Константинопольской церкви в Стамбуле патриарх Варфоломей заявил, что берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, "поскольку Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию в Украине не способна решить проблему". Поводами для этого патриарх назвал просьбы украинского правительства и лидера самопровозглашенного Киевского патриархата.