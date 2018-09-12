Экзархи Константинополя прибыли в Киев

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - По данным источников, экзархи Константинопольского патриархата уже прибыли в столицу Украины и даже прогулялись по Киево-Печерской лавре.

"10 сентября архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады видели возле Крестовоздвиженской церкви. Как сообщили работники церковной лавки, один из экзархов купил себе панагию", - сообщает в среду Союз православных журналистов Украины.

В Союзе отметили, что в минувшие выходные лидер самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарет Денисенко встретился с и.о. директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александром Рудником и потребовал передать 19-й корпус этого монастыря. Позже появилась информация, что этот корпус предназначен для экзархов Константинопольского патриархата.

Как сообщалось, в минувшую пятницу Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине". Таков был ответ Константинополя на просьбу президента Петра Порошенко издать томос о создании единой поместной церкви в этой стране.

Несколькими днями ранее, 1 сентября, в ходе Синаксиса (Архиерейского Собора) Константинопольской церкви в Стамбуле патриарх Варфоломей заявил, что берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, "поскольку Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию в Украине не способна решить проблему". Поводами для этого патриарх назвал просьбы украинского правительства и лидера "Киевского патриархата".