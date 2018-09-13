Священный Синод РПЦ проведет в пятницу внеочередное заседание

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Внеочередное заседание Священного Синода Русской православной церкви состоится в пятницу в Москве, сообщает официальный сайт РПЦ.

Заседание состоится в Свято-Даниловом монастыре под председательством патриарха Кирилла.

Темой внеочередной синодальной сессии, как ожидается, станет "украинский вопрос".

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине". Таков был ответ Константинополя на просьбу президента Петра Порошенко издать томос о создании единой поместной церкви в этой стране. Этот шаг Константинопольской церкви в Московском патриархате расценили как вторжение на его каноническую территорию.

В Московском патриархате заявляли, что церковная дипломатия исчерпала себя в диалоге с Константинопольской церковью по "украинскому вопросу".

Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион констатировал, что если украинская церковь получит автокефалию, отношения с Константинопольским патриархатом будут разорваны.