В ЦИК РФ назвали Google дружественной компанией и заявили об отсутствии претензий

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Член Центральной избирательной комиссии РФ Александр Клюкин заявил "Интерфаксу", что претензий к компании Google в связи с размещением политической рекламы нет.

"У нас с ними замечательные отношения, никаких претензий к ним нет", - сказал Клюкин агентству в четверг.

"Мы им разъяснили суть нашего закона - и все. Очень дружественная компания. Законодательство исполняют в полном объеме, реагируют адекватно и вообще одни из немногих, с кем приятно работать", - добавил он.

Ранее ЦИК РФ и Роскомнадзор сообщили Google о незаконности появившейся на YouTube агитации Алексея Навального, который планировал протестные акции в день голосования 9 сентября. Позднее соратник Навального и глава его предвыборного штаба Леонид Волков сообщил, что рекламные ролики оппозиционера были удалены с YouTube. Google пояснил, что рекламодатели должны действовать в соответствии с местным законодательством и рекламной политикой компании.

9 сентября прошли прямые выборы губернаторов в 22 субъектах РФ и непрямые выборы глав четырех регионов - их избирали депутаты заксобраний по представлению президента. В 16 субъектах прошли выборы депутатов заксобраний, в 12 - выборы городских дум областных центров. Также состоялись дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.

В единый день голосования в российских городах прошли протестные акции сторонников Навального против повышения пенсионного возраста.