Митрополит Онуфрий отказал Константинопольскому патриарху в праве вмешиваться в дела УПЦ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Константинопольский патриарх Варфоломей не имел права вмешиваться в церковные дела Киева, считает митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

"Константинопольский патриарх прислал на Украину двух своих экзархов. Это антиканонично, то есть неканоническое действие Константинопольской церкви", - заявил митрополит Онуфрий в интервью, показанном в пятницу украинским телеканалом "Интер".

По мнению главы УПЦ, "Константинополь не имеет ни морального, ни канонического пара вмешиваться в дела Украины". "Они хотят командовать и учить нас жить?" - задал вопрос митрополит, подчеркнув, что церковь "не может жить по стандартам мирской жизни". Само предоставление константинопольского томоса об автокефалии ограничивало бы свободу УПЦ, считает он.

"У нас есть свой Синод, есть свой Архиерейский Собор, у нас есть свой церковный суд, у нас все есть... Томос - это уже ограничение нашей свободы, которая у нас есть. Нам этого не надо. Если он кому-то нужен, пускай делают его - нам он не нужен, у нас есть все атрибуты свободной жизни для нашего духовного успешного служения людям", - сказал митрополит Онуфрий.

По его мнению, сегодня украинскую церковь "затягивают в формат политической партии", для которой указанием "был бы не Христос, а какие-то политики".

Неделю назад Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (своих представителей) в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине". Таков был ответ Константинополя на просьбу президента Украины Петра Порошенко издать томос о создании единой поместной церкви в этой стране.

Этот шаг Константинопольской церкви в Московском патриархате расценили как вторжение на его каноническую территорию и пригрозили разрывом отношений с Константинополем. Ответные действия Константинополю будут обсуждаться в пятницу на внеочередном заседании Священного Синода в Москве.