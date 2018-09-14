В мире

Митрополит Онуфрий отказал Константинопольскому патриарху в праве вмешиваться в дела УПЦ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Константинопольский патриарх Варфоломей не имел права вмешиваться в церковные дела Киева, считает митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

"Константинопольский патриарх прислал на Украину двух своих экзархов. Это антиканонично, то есть неканоническое действие Константинопольской церкви", - заявил митрополит Онуфрий в интервью, показанном в пятницу украинским телеканалом "Интер".

По мнению главы УПЦ, "Константинополь не имеет ни морального, ни канонического пара вмешиваться в дела Украины". "Они хотят командовать и учить нас жить?" - задал вопрос митрополит, подчеркнув, что церковь "не может жить по стандартам мирской жизни". Само предоставление константинопольского томоса об автокефалии ограничивало бы свободу УПЦ, считает он.

"У нас есть свой Синод, есть свой Архиерейский Собор, у нас есть свой церковный суд, у нас все есть... Томос - это уже ограничение нашей свободы, которая у нас есть. Нам этого не надо. Если он кому-то нужен, пускай делают его - нам он не нужен, у нас есть все атрибуты свободной жизни для нашего духовного успешного служения людям", - сказал митрополит Онуфрий.

По его мнению, сегодня украинскую церковь "затягивают в формат политической партии", для которой указанием "был бы не Христос, а какие-то политики".

Неделю назад Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (своих представителей) в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине". Таков был ответ Константинополя на просьбу президента Украины Петра Порошенко издать томос о создании единой поместной церкви в этой стране.

Этот шаг Константинопольской церкви в Московском патриархате расценили как вторжение на его каноническую территорию и пригрозили разрывом отношений с Константинополем. Ответные действия Константинополю будут обсуждаться в пятницу на внеочередном заседании Священного Синода в Москве.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Украина, Константинополь, УПЦ

Новости по теме

В мире
Дипломаты усомнились в истории с задержанием россиян, якобы шпионивших за лабораторией в ШвейцарииДипломаты усомнились в истории с задержанием россиян, якобы шпионивших за лабораторией в Швейцарии
По данным СМИ, российские агенты интересовались институтом, где изучали вещество, которым отравили СкрипалейПодробнее
 В Гарварде объявили лауреатов Шнобелевской премии за 2018 годВ Гарварде объявили лауреатов Шнобелевской премии за 2018 год
Отмечены работы, посвященные использованию почтовых марок для фиксации эрекции, американских горок - для выведения камней из почек, а также оценке питательности каннибалистической диеты Подробнее
 Украина увеличит численность спецназа в акваториях Азовского и Черного морейУкраина увеличит численность спецназа в акваториях Азовского и Черного морей
Глава украинской погранслужбы отметил, что "агрессор не спит", так что Украине нужно быть готовой дать ему отпорПодробнее
 SpaceX объявит имя своего первого космического туристаSpaceX объявит имя своего первого космического туриста
Уже два человека согласились заплатить SpaceX за полет в космосПодробнее
Манафорт может пойти на сделку со следствиемМанафорт может пойти на сделку со следствием
Первый суд уже признал Манафорта виновным в финансовых преступленияхПодробнее
 Посол РФ в США назвал новые санкции "путем в никуда"Посол РФ в США назвал новые санкции "путем в никуда"
Анатолий Антонов сказал, что ограничения ударят по американскому капиталуПодробнее
 В Госдепе США заявили о подготовке "жесткого" пакета санкций против РФВ Госдепе США заявили о подготовке "жесткого" пакета санкций против РФ
Таким образом Штаты планируют ответить на якобы отказ РФ от проверки запасов химоружияПодробнее
 В зоне поражения надвигающегося на Филиппины супертайфуна оказались 43 млн человекВ зоне поражения надвигающегося на Филиппины супертайфуна оказались 43 млн человек
Шторм достигнет островов на севере страны в пятницуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 сентября6 фото
13 сентября
Фотохроника 13 сентября
Учения "Восток-2018"10 фото
13 сентября
Учения "Восток-2018"
Презентация новинок Apple8 фото
13 сентября
Презентация новинок Apple
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Гарварде объявили лауреатов Шнобелевской премии за 2018 годВ миреУкраина увеличит численность спецназа в акваториях Азовского и Черного морейВ миреМанафорт может пойти на сделку со следствиемВ миреЧто случилось этой ночью: пятница, 14 сентябряЭкономикаГлава "Натали Турс" нашел инвестора и "начинает бизнес с нуля"В миреSpaceX объявит имя своего первого космического туриста

В РКК "Энергия" назвали фейком слухи о новых "дырках" на МКС

Ранее в СМИ сообщалось, что якобы найдены новые следы от дрели на обшивке корабля "Союз-МС-09" Подробнее

Епископ Солсберийский скептически отнесся к рассказу Петрова и Боширова о посещении собора

Дипломаты усомнились в истории с задержанием россиян, якобы шпионивших за лабораторией в Швейцарии

Дипломаты усомнились в истории с задержанием россиян, якобы шпионивших за лабораторией в ШвейцарииПо данным СМИ, российские агенты интересовались институтом, где изучали вещество, которым отравили Скрипалей Подробнее

Спецслужбы США после инцидента в Солсбери проверили свою защиту перебежчиков из РФ

Вратарь сборной России Габулов покинул ФК "Брюгге"

УЕФА разрешил ЦСКА проводить матчи ЛЧ в "Лужниках"

Facebook начал проверять достоверность фото и видео

В Гарварде объявили лауреатов Шнобелевской премии за 2018 год

В Гарварде объявили лауреатов Шнобелевской премии за 2018 годОтмечены работы, посвященные использованию почтовых марок для фиксации эрекции, американских горок - для выведения камней из почек, а также оценке питательности каннибалистической диеты Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');