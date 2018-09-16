Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 сентября

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Жертвами тайфуна "Мангхут" на Филиппинах стали 28 человек. Большинство из них - в горных регионах страны.
- Министерство обороны РФ предупредило, что боевики готовят провокацию с использованием химического оружия в сирийской провинции Идлиб и уже доставили на место емкости с хлором.
- Жители Приморья голосуют во втором туре губернаторских выборов. Стало известно о вероятных нарушениях.
- Казахстанский боксер Геннадий Головкин потерпел первое поражение на профессиональном ринге.