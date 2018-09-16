По данным экзит-пола, Тарасенко побеждает на выборах губернатора Приморского края

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - По данным опросов на выходе из избирательных участков, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко побеждает во втором туре выборов главы региона.

По данным экзит-пола, который проводила ООО "КЦ Эксперт-групп", в поддержку Тарасенко высказались 53% опрошенных, в пользу его соперника, кандидата от КПРФ Андрея Ищенко - 47%.

В воскресенье в Приморье проходит второй тур выборов губернатора Приморья. На пост главы региона претендуют выдвинутый "Единой Россией" врио губернатора края Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.