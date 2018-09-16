Кандидат от КПРФ вырвался в лидеры на выборах губернатора Приморья

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидирует на досрочных выборах главы региона после подсчета 11,48% протоколов участковых избирательных комиссий.

Как сообщается на сайте ЦИК, после обработки 11,48% протоколов Андрей Ищенко набирает 51,91%, а его оппонент, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко - 45,41%. По результатам подсчитанных протоколов, за Ищенко проголосовало 27 тыс. 192 человека, а за Тарасенко 23 тыс 783.

В то же время, согласно обнародованным ранее итогам опроса на выходе из избирательных участков, Тарасенко побеждает во втором туре. По данным экзит-пола, в его поддержку высказались 53% опрошенных, в пользу его соперника - 47%.

Как сообщалось, в воскресенье в Приморье прошел второй тур выборов губернатора Приморья. Он проводился в связи с тем, что 9 сентября ни одному из пяти кандидатов в губернаторы не удалось набрать более 50% голосов избирателей.

На пост главы региона претендуют выдвинутый "Единой Россией" врио губернатора края Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Победителем будет признан кандидат, набравший простое большинство голосов.