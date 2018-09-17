Эксперты не фиксировали в Армянске превышения ПДК вредных веществ последние три дня

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты не обнаружили превышений концентрации вредных веществ в течение последних трех дней на севере Крыма, где в минувшую пятницу ввели режим чрезвычайной ситуации, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Причиной стало снижение выброса вредных веществ в атмосферу заводом после остановки производства, климатические условия и работы по ликвидации последствий на самом кислотонакопителе: сброс воды в объеме 50 тысяч кубометров в сутки, применение нейтрализующих веществ", - написал Аксенов на своей странице в фейсбуке в понедельник.

Он уточнил, что превышений ПДК вредных химвеществ нет на территории городов Армянск и Красноперекопск, села Перекоп. Аксенов утверждает, что несколько раз в день, каждые шесть часов, проводится мониторинг уровня загрязнения воздуха на севере полуострова.

Глава Крыма сообщил также, что в понедельник состоялся телефонный разговор с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком, в ходе которого они обсудили чрезвычайную ситуацию в Армянске. "Договорились, что в скором времени будет озвучено поручение вице-премьера, касающееся разграничения полномочий по конкретным сферам. Так, за разработку рекомендаций, касающихся ликвидации последствий на кислотонакопителе, будет отвечать Росприроднадзор, поскольку данный вопрос находится в его ведении. В то же время разработкой рекомендаций, связанных со здоровьем людей, займется Роспотребнадзор. (...) В свою очередь правительство Крыма силами созданного оперативного штаба продолжает работу согласно первично выданным рекомендациям", - отметил Аксенов.

Кроме того, глава Крыма заявил, что необходимо как можно быстрее "проработать методические рекомендации с указанием причины бедствия, что позволит республиканским властям привлекать бюджетные средства для устранения проблемы". Сейчас все действия, направленные на ликвидацию последствий, оплачиваются за счет химзавода в Армянске - филиала ООО "Титановые инвестиции".

Липкая ржавчина в Армянске

Армянск - город с населением около 22 тысяч человек, расположенный на Перекопском перешейке между Крымским полуостровом и Украиной. Местные жители с 24 августа массово жалуются в соцсетях на плохой запах и желтый налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. На деревьях пожелтела и раньше времени опала листва. Некоторые горожане сообщали также о першении в горле и сыпи на коже.

Власти Крыма объявили о превышении в ночь на 4 сентября предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида на севере полуострова (конденсат образовывался из-за перепада ночных и дневных температур), ввели внеплановые каникулы в школах Армянска на две недели и решили приостановить на это время работу армянского филиала "Титановых инвестиций", который использует кислотонакопитель. Власти считают испарения из кислотонакопителя одной из возможных причин загрязнения.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч.1 ст.247 УК РФ).

14 сентября в Армянске был введен режим чрезвычайной ситуации.

Химические отходы сбрасываются в отстойник с начала 1970-х годов. Площадь технического водоема составляет 42 квадратных метра, объем - 30 млн кубометров воды. Власти заявляли, что кислотонакопитель пересох в августе 2018 года из-за засушливой погоды, в "озере" осталось лишь 1,6 млн кубометров воды, что привело к негативным экологическим последствиям.