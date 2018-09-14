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В крымском Армянске начал действовать режим ЧС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в Армянске на севере Крыма, где ухудшилась экологическая ситуация из-за выбросов вредных веществ в атмосферу.

"Решением комиссии введен режим чрезвычайной ситуации", - сказал глава администрации Армянска Василий Телиженко в эфире канала "Крым 24".

По его словам, на такое решение в городе "реагируют нормально". "Паники нет", - отметил Телиженко.

Сроки окончания режима ЧС определит штаб по ликвидации ситуации в Армянске. "По решению штаба", - ответил глава администрации на вопрос, как долго продлится особый режим.

Начальник управления гражданской защиты Главного управления МЧС РФ по республике Алексей Фридман ранее в пятницу заявил о превышении ПДК вредных веществ в атмосфере более чем в пять раз.

Армянск - город с населением около 22 тысяч человек, расположенный на Перекопском перешейке между Крымским полуостровом и Украиной. Местные жители с 24 августа массово жалуются в соцсетях на плохой запах и желтый налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. На деревьях пожелтела и раньше времени опала листва. Некоторые горожане сообщали также о першении в горле и сыпи на коже.

Власти Крыма объявили о превышении в ночь на 4 сентября предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида на севере полуострова (конденсат образовывался из-за перепада ночных и дневных температур), ввели внеплановые каникулы в школах Армянска на две недели и решили приостановить на это время работу армянского филиала "Титановых инвестиций", который использует кислотонакопитель. Власти считают испарения из кислотонакопителя одной из возможных причин загрязнения.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч.1 ст.247 УК РФ).

Химические отходы сбрасываются в отстойник с начала 1970-х годов. Площадь технического водоема составляет 42 квадратных метра, объем - 30 млн кубометров воды. Власти заявляли, что кислотонакопитель пересох в августе 2018 года из-за засушливой погоды, в "озере" осталось лишь 1,6 млн кубометров воды, что привело к негативным экологическим последствиям.

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Теги: Крым, Армянск

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