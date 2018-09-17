Дамба отстойника химзавода в Крыму оказалась частично разрушена со стороны Украины

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Дамба, защищающая кислотонакопитель завода по производству диоскида титана на севере Крыма от соленых вод озера Сиваш, частично разрушена со стороны Украины, заявил гендиректор предприятия Андрей Акулов.

"Часть дамбы, примерно половина, находится на территории России, половина - на территории Украины. (...) Мы заметили, что дамба частично разрушена на территории Украины", - сказал Акулов журналистам в понедельник в Армянске.

"Новая газета" в пятницу опубликовала фотографии дамбы со стороны Украины, сделанные с помощью бинокля 16-кратного увеличения, на которых видно, что ее целостность нарушена. При смешивании соленой воды с содержимым кислотонакопителя происходит химическая реакция - выброс хлорида водорода в атмосферу.

Отвечая на вопрос, когда химзавод заметил разрушение дамбы, Акулов сказал: "В пятницу делали обход". "Мы обратились в ФСБ с тем, чтобы проверили это сооружение", - добавил он.

Загрязнение атмосферы в Крыму

Армянск - город с населением около 22 тысяч человек, расположенный на Перекопском перешейке между Крымским полуостровом и Украиной. Местные жители с 24 августа массово жалуются в соцсетях на плохой запах и желтый налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. На деревьях пожелтела и раньше времени опала листва. Некоторые горожане сообщали также о першении в горле и сыпи на коже.

Власти Крыма объявили о превышении в ночь на 4 сентября предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида на севере полуострова (конденсат образовывался из-за перепада ночных и дневных температур), ввели внеплановые каникулы в школах Армянска на две недели и решили приостановить на это время работу армянского филиала "Титановых инвестиций", который использует кислотонакопитель. Власти считают испарения из кислотонакопителя одной из возможных причин загрязнения.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч.1 ст.247 УК РФ).

14 сентября в Армянске был введен режим чрезвычайной ситуации.

Химические отходы сбрасываются в отстойник с начала 1970-х годов. Площадь технического водоема составляет 42 квадратных метра, объем - 30 млн кубометров воды. Власти заявляли, что кислотонакопитель пересох в августе 2018 года из-за засушливой погоды, в "озере" осталось лишь 1,6 млн кубометров воды, что привело к негативным экологическим последствиям.