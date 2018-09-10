Завод в крымском Армянске приостановил работу из-за химических испарений

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Завод по производству диоксида титана - филиал ООО "Титановые инвестиции" в Армянске на севере Крыма, кислотонакопитель которого пересох, что привело к загрязнению воздуха, приостановил работу всех своих восьми печей, сообщил заместитель гендиректора предприятия Андрей Догадов.

"Вчера (в воскресенье - ИФ) остановили последнюю печь", - сказал Догадов в эфире телеканала "Крым 24".

По его словам, по мере процесса остановки печей использовавшаяся в производстве вода направляется в отстойник завода. Сейчас подается порядка 44,5 тыс. кубометров в сутки, объем планируется увеличить до 52 тыс. кубометров.

"Завозится известковое молочко и разбавляется фосфором с гипсом, которые не дают возможности дальнейших испарений", - добавил Догадов.

Испарения с завода

Как сообщалось, жители Армянска с 24 августа жаловались в соцсетях на плохой запах и желтый налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. На деревьях пожелтела и раньше времени опала листва. Некоторые горожане сообщали также о першении в горле и сыпи на коже.

Власти Крыма объявили о превышении в ночь на 4 сентября предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида на севере полуострова и решили остановить на две недели работу армянского филиала "Титановых инвестиций". Завод с 4 сентября начал постепенную остановку печей. Работники предприятия будут продолжать работать - займутся текущими ремонтными работами.

Руководство Крыма сообщило 7 сентября, что после прошедших в регионе дождей ситуация в Армянске улучшилась.

Следователи по факту испарений возбудили уголовное дело по ч.1 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Химические отходы титанового производства сбрасываются в отстойник с начала 1970-х годов. Площадь технического водоема составляет 42 кв. км, объем - 30 млн кубометров воды. Кислотонакопитель пересох из-за засушливой погоды, к концу августа в "озере" было лишь 1,6 млн тонн воды. Конденсат образуется из-за перепада ночных и дневных температур.

Власти рассматривают два пути решения проблемы испарений из отстойника химзавода: первый - проложить 10-километровую трубу и перебросить морскую воду в накопитель из Каркинитского залива, если она подойдет по химсоставу, второй - обработать поверхность технического водоема продуктом гашения извести, представляющим собой водную суспензию гидроксида кальция (известковое молоко).

ООО "Титановые инвестиции" (Москва) зарегистрировано в июне 2014 года. Летом того же года ему было передано в долгосрочную аренду имущество завода "Крымский титан" (Армянск, Крым). По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Титановые инвестиции" принадлежит кипрской Letan Investments Limited. Она известна также как учредитель австрийской холдинговой компании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа - Group DF International GmbH.