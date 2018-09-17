В Минобороны РФ назвали фальшивкой запись передвижений российского "Бука"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Видеозаписи о передвижениях российского "Бука" на территории Донецкой области были сфальсифицированы, заявил официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Совместной следственной группой были представлены видоематериалы в доказательство того, что на территории Донецкой и Луганской областей якобы присутствовала и была причастна к трагедии малазийского "Боинга" самоходная установка российской зенитной ракетной бригады. Представители совместной следственной группы могут ознакомиться с этими документами, если пожелают", - сказал Конашенков на пресс-конференции в Москве.

Он подчеркнул, что Минобороны РФ считает убедительными доказательства причастности Киева к крушению малазийского "Боинга".

"Представленные доказательства и экспертные документы являются неопровержимыми доказательствами того, что Украина не только причастна к гибели "Боинга", но и к фальсификации доказательств, представленных совместной следственной группе", - сказал Конашенков.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

В мае совместная следственная группа, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявила, что ракета класса "земля-воздух", сбившая "Боинг", состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска. В Минобороны РФ тогда эти сведения опровергли.