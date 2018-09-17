В Киеве отвергли причастность Украины к крушению малайзийского "Боинга"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал "фейком" заявления российской стороны о том, что ракета, из которой в 2014 году над Донбассом был сбит пассажирский "Боинг" Малайзийских авиалиний, имела украинскую принадлежность.

"Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН-17, - это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами", - сказал Турчинов журналистам в понедельник в Киеве.

Ранее в понедельник начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса "Бук", которой был сбит в 2014 г. малайзийский "Боинг" рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 г. и отправлена на Украину, откуда больше не возвращалась в Россию.