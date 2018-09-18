Во Владивостоке на 13 участках отменены результаты выборов губернатора Приморья

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья по 13 участкам, сообщил агентству "Интерфакс" член территориальной избирательной комиссии Советского района Владивостока с правом совещательного голоса Сергей Иванович.

"Сегодня состоялось заседание ТИК Советского района, на котором было принято решение об отмене результатов выборов по 13 участкам, в связи с тем, что была эвакуация и какие-то документы могут быть утрачены", - отметил Иванович.

По его словам, эвакуация во время подсчета голосов произошла в связи со срабатыванием пожарной сигнализации. "В районе 4:00 утра все участковые комиссии сдали документы, и все результаты по участкам были внесены в систему ГАС "Выборы". По 13 участкам данные не были загружены. В 6:00 прибыла противопожарная служба, сказали, что сейчас пожар и эвакуация. Но мы остались. Мы обратились к председателю избиркома с просьбой провести проверку", - добавил он.

Последствия отмены результатов

Отмена результатов голосования на 13 участках в Советском районе Владивостока на итоги выборов губернатора Приморья не влияет, при этом кандидат от "Единой России" потерял около 500 голосов, сообщила агентству "Интерфакс" секретарь избирательной комиссии Наталья Камаева.

Она отметила, что результаты будут учтены без этих 13 участков. "Те результаты, которые я оглашала на брифинге, они не меняются, потому что я оглашала их без учета результатов на этих 13 участках. Если бы эти голоса были учтены, то кандидат Тарасенко прибавил бы 500 голосов, а так он теряет их. Это по предварительным подсчетам", - добавила представитель крайизбиркома.

По ее словам, подведение итогов голосования откладывается из-за большого количества жалоб и потому, что Находка еще не предоставила в крайизбирком результаты. "В Находке сегодня подписали протокол и к нам выезжают. И второе, что самое важное, к нам в комиссию сегодня поступило несколько десятков жалоб, пока точное количество не могу назвать, которые мы обязаны рассмотреть до определения результатов. Мы просто физически не успеем их рассмотреть", - добавила Камаева. Она уточнила, что жалобы поступили со стороны двух кандидатов.

Спорный второй тур выборов

Как сообщалось, в минувшее воскресенье в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника - врио губернатора, кандидата от "Единой России" Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 99,16% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко.

Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводят массовые акции протеста. ЦИК заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб. В крайизбиркоме утром во вторник сообщили, что пока нет данным итогов выборов по двум территориям в Приморье: Советскому району Владивостока и Находке.

9 сентября в первом туре губернаторских выборов победил кандидат от "Единой России" Тарасенко набрав 46, 56% голосов, второе место занял Ищенко - 24, 64%.