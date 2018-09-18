Число жалоб в избирком Приморья на ход выборов губернатора перевалило за 80

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Более 80 жалоб на нарушение избирательного законодательства в ходе второго тура выборов губернатора Приморского края, в том числе на подкуп и подвоз незаконной агитации, поступило в избирательную комиссию региона 17 и 18 сентября.

Как сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на крайизбирком, жалобы поступают с разных территорий края.

"Большинство жалоб - на подкуп избирателей со стороны кандидата Андрея Ищенко, причем не только из Владивостока, но и Дальнереченска, Уссурийска, других городов и районов края. Люди присылают их на почту или приносят лично на бумажном носителе. И поток их не прекращается", - приводится в сообщении слова секретаря крайизбиркома Натальи Камаевой.

В штабе Тарасенко сообщили, что подали 35 жалоб в крайизбирком. Кандидат Ищенко также отмечает, что его сторонники продолжают подавать жалобы.

В воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника - врио губернатора "единоросса" Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 99,16% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко.

Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводят акции протеста. ЦИК заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб.

В первом туре губернаторских выборов в Приморье победил кандидат от "Единой России" Тарасенко, набрав 46,56% голосов, второе место занял Ищенко с 24,64%.