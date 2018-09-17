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С избирательного участка во Владивостоке эвакуировали людей из-за задымления

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Людей эвакуировали в понедельник утром после сигнала о задымлении в здании, где расположена территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока.

"На пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о задымлении в административном здании, расположенном на проспекте 100-лет Владивостоку, 94. Немедленно к месту происшествия были направлены пожарные расчеты. Проведя боевое развертывание звенья газодымозащитной службы приступили к проведению разведки и эвакуации людей из здания", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю

После осмотра помещения следов возгорания не обнаружено.

По данным на сайте избирательной комиссии Приморского края, по этому адресу расположена территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко ранее заявил о фальсификации результатов голосования в этой районе.

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Теги: Приморье

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