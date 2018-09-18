Системы ПВО Сирии отражали ракетную атаку более 40 минут

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшим вечером отбивали атаку израильских ВВС более 40 минут, сообщает телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

"Сирийские системы ПВО работали более 40 минут. Часть ракет была перехвачена, однако некоторые попали в цель, поразив промышленные объекты, включая завод по производству алюминия, а также бытовой химии", - сказал в эфире корреспондент телеканала.

В результате обстрела есть пострадавшие. Двое мирных жителей погибли.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский военный самолет Ил-20 пропал в акватории Средиземного моря во время обстрела израильскими ВВС объектов в Сирии. На борту находились 14 военнослужащих.

Знакомый с ситуацией источник в американском руководстве заявил CNN, что самолет мог быть случайно сбит силами ПВО сирийских правительственных войск. По его данным, они вели огонь против четырех израильских истребителей F-16, наносивших ракетный удар по целям в провинции Латакия.