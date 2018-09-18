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Британский истребитель-бомбардировщик кружил близ Латакии перед авиаударом Израиля

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Истребитель-бомбардировщик Королевских ВВС Великобритании "Торнадо" кружил вблизи сирийского города Латакия за час до того, как израильские истребители F-16 нанесли удар по целям в его окрестностях, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Британский самолет после вылета с авиабазы Акротири на Кипре летел в направлении Турции, но по каким-то причинам встал в круг в воздушном пространстве над международными водами Средиземноморья, курсируя к западу от Латакии. Затем он направился в воздушное пространство Турции и далее в Ирак.

"Торнадо" оборудован целым набором электронных средств разведки и обнаружения целей, таких как передовая система. Для навигации имеется система GPINS. На самолете, также, установлен радар поверхности земли. В дополнение к этому самолет имеет систему лазерного целеуказания и поиска помеченных целей.

Как сообщалось, в понедельник вечером четыре самолета израильских ВВС F-16 нанесли удар по целям в окрестностях сирийской Латакии.

Минобороны РФ сообщило, во время ударов израильской авиации по Сирии была потеряна связь с российским самолетом Ил-20, выполнявшим полет над Средиземным морем. Самолет был сбит сирийской зенитной ракетной системой С-200. Как заявили в военном ведомстве, самолет был сбит из-за "безответственных" действий израильских ВВС, который "подставили его под огонь средств ПВО Сирии".

По словам официального представителя минобороны РФ Игоря Конашенкова, сообщение о проводимой операции поступило от Израиля менее чем за минуту до удара, что не позволило увести российский самолет в безопасную зону. В военном ведомстве расценивают действия Израиля как провокационные и враждебные.

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Теги: Великобритания, Сирия, Израиль

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