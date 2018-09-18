Путин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайных обстоятельств

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назвал трагедию с российским самолетом Ил-20 цепью случайных обстоятельств и призвал не сравнивать ее с уничтожением российского Су-24 Турцией в ноябре 2015 года.

"Что касается вашего сравнения с известными событиями, когда турецким истребителем был сбит наш самолет - это все-таки другая ситуация", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Глава российского государства пояснил, что "тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет".

"Здесь это, скорее, похоже цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет", - добавил Путин.

"Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда - беда для нас всех, для страны, для близких наших погибших товарищей. прежде всего приношу соболезнования близким погибших", - подчеркнул президент.

Ответ, который заметят все

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на 18 сентября. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что самолет подставили под удар израильские самолеты.

В результате инцидента погибли 15 российских военных. В Минобороны РФ заявили, что расценивают действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на адекватный ответ.

Владимир Путин подчеркнул, что оценка этих событий Министерством обороны РФ полностью с ним согласована.

"Безусловно, мы должны в этом серьезно еще разобраться. А наше отношение к этой трагедии изложено в заявлении министерства обороны РФ, которое со мной полностью согласовано", - сказал президент.

"Что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. Это будут такие шаги, которые заметят все", - сказал он.

Армия Израиля возложила вину за произошедшее на Сирию и заявила, что Иран и "Хезболла" причастны к случайному инциденту.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уже обсудил произошедшее со своим израильским коллегой и подтвердил, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. По данным израильских СМИ, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху рассчитывает провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным.