В России Военная операция России в Сирии

Путин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайных обстоятельств

Есть обновление от 16:57

Президент отказался сравнивать крушение самолета-разведчика со сбитым турками бомбардировщиком Су-24

Путин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайных обстоятельств
Президент РФ Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назвал трагедию с российским самолетом Ил-20 цепью случайных обстоятельств и призвал не сравнивать ее с уничтожением российского Су-24 Турцией в ноябре 2015 года.

"Что касается вашего сравнения с известными событиями, когда турецким истребителем был сбит наш самолет - это все-таки другая ситуация", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Глава российского государства пояснил, что "тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет".

Конфликт России с Турцией

"Здесь это, скорее, похоже цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет", - добавил Путин.

"Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда - беда для нас всех, для страны, для близких наших погибших товарищей. прежде всего приношу соболезнования близким погибших", - подчеркнул президент.

Ответ, который заметят все

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на 18 сентября. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что самолет подставили под удар израильские самолеты.

В результате инцидента погибли 15 российских военных. В Минобороны РФ заявили, что расценивают действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на адекватный ответ.

Владимир Путин подчеркнул, что оценка этих событий Министерством обороны РФ полностью с ним согласована.

"Безусловно, мы должны в этом серьезно еще разобраться. А наше отношение к этой трагедии изложено в заявлении министерства обороны РФ, которое со мной полностью согласовано", - сказал президент.

"Что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. Это будут такие шаги, которые заметят все", - сказал он.

Армия Израиля возложила вину за произошедшее на Сирию и заявила, что Иран и "Хезболла" причастны к случайному инциденту.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уже обсудил произошедшее со своим израильским коллегой и подтвердил, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. По данным израильских СМИ, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху рассчитывает провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Владимир Путин, Ил-20, Сирия

Новости по теме

В России
Путин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайных обстоятельствПутин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайных обстоятельств
Президент отказался сравнивать крушение самолета-разведчика со сбитым турками бомбардировщиком Су-24Подробнее
 В берлинской клинике "Шарите" назвали высокой вероятность отравления ВерзиловаВ берлинской клинике "Шарите" назвали высокой вероятность отравления Верзилова
Состояние участника Pussy Riot улучшилось, сейчас он вне опасности, заявили в клиникеПодробнее
 Минобороны РФ оставило за собой право на ответные действия против ИзраиляМинобороны РФ оставило за собой право на ответные действия против Израиля
Действия израильских военных, которые привели к гибели 15 россиян, расцениваются как враждебныеПодробнее
 Российский Ил-20 был сбит над Средиземным морем силами ПВО СирииРоссийский Ил-20 был сбит над Средиземным морем силами ПВО Сирии
В Минобороны РФ заявили, что его подставили под удар самолеты ИзраиляПодробнее
Тарасенко опередил Ищенко на выборах в Приморье на 1,5% после обработки 100% бюллетенейТарасенко опередил Ищенко на выборах в Приморье на 1,5% после обработки 100% бюллетеней
Тарасенко набрал 49,55% голосов, у Ищенко - 48,06%Подробнее
 Во Владивостоке на 13 участках отменены результаты выборов губернатора ПриморьяВо Владивостоке на 13 участках отменены результаты выборов губернатора Приморья
В результате кандидат от "Единой России" потерял около 500 голосовПодробнее
 Гендиректор и главный редактор Life.ru уволились из медиахолдинга News MediaГендиректор и главный редактор Life.ru уволились из медиахолдинга News Media
Основатель Telegram-канала Mash также объявил об уходе из своего проектаПодробнее
 Россия и Турция договорились не проводить военную операцию в ИдлибеРоссия и Турция договорились не проводить военную операцию в Идлибе
Сергей Шойгу заявил, что в ближайшее время с Дамаском будет согласован меморандум о стабилизации обстановки в этом регионе СирииПодробнее
 Дамба отстойника химзавода в Крыму оказалась частично разрушена со стороны УкраиныДамба отстойника химзавода в Крыму оказалась частично разрушена со стороны Украины
Сооружение необходимо, чтобы защищать содержимое отстойника от смешивания с соленой водойПодробнее
 Единороссы не поддержали кандидатуру Поклонской на пост главы думской комиссииЕдинороссы не поддержали кандидатуру Поклонской на пост главы думской комиссии
Пост главы комиссии по этике и контролю за доходами депутатов займет Отари АршбаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 сентября6 фото
17 сентября
Фотохроника 17 сентября
Тайфун "Мангхут" обрушился на страны Азии8 фото
17 сентября
Тайфун "Мангхут" обрушился на страны Азии
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреИзраиль возложил на Сирию вину за сбитый Ил-20СпортФутболисты "Спартака" Ещенко и Глушаков отстранены от тренировокВ РоссииТарасенко опередил Ищенко на выборах в Приморье  после обработки 100% бюллетенейВ РоссииВ берлинской клинике "Шарите" назвали высокой вероятность отравления ВерзиловаЭкономикаТрамп объявил о введении тарифов на китайские товары стоимостью на $200 млрдВ РоссииВо Владивостоке на 13 участках отменены результаты выборов губернатора Приморья

Украина выдвинула Сенцова на Нобелевскую премию мира

Сбитый Ил-20 собирал разведданные о беспилотниках боевиков в зоне деэскалации Идлиб

Археологи нашли на дне Волхова 100-летний пароход

Китай введет ответные пошлины на американские товары объемом $60 млрд

Завод "Русала" в Армении начал сокращение мощностей из-за американских санкций

Путин допустил, что "Турецкий поток" дойдет до Венгрии

АФК "Система" инвестировала в разработчика дисплеев дополненной реальности WayRay

Путин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайных обстоятельств

Путин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайных обстоятельствПрезидент отказался сравнивать крушение самолета-разведчика со сбитым турками бомбардировщиком Су-24 Подробнее

Арбитр матча "Зенит" – "Спартак" получил неуд за неназначенные пенальти

"Но с точки зрения профессиональной деятельности судья провел игру на хорошем уровне", - сказал глава департамента судейства Подробнее

Путин исключил Чемезова из состава набсовета Роскосмоса

Росстат заявил о снижении числа бедных в РФ в I полугодии до 20 млн человек

Британский истребитель-бомбардировщик кружил близ Латакии перед авиаударом Израиля

Немецкая полиция отпустит одного из подозреваемых в убийстве в Хемнице

Центр Москвы закроют для проезда на время марафона

"Нафтогаз" договорился с МВФ о повышении цен на газ для населения до 2020 года

Первые болиды "Формулы-1" доставлены в Сочи на Гран-при России

Депутаты Госдумы снизили себе штрафы за прогулы

В Израиле сообщили о планах Нетаньяху провести телефонные переговоры с Путиным

Walmart отзовет товары с советской символикой после критики в странах Балтии

Сбербанк не рассматривал конвертацию валютных депозитов в рубли в случае новых санкций

Сбербанк не рассматривал конвертацию валютных депозитов в рубли в случае новых санкцийГлава правления банка Герман Греф заявил, что о таком варианте не думали "даже в самых страшных сценариях" Подробнее

Угроза взрыва в здании Мосгордумы оказалась ложной

Глава комитета СФ по обороне возложил часть вины за гибель Ил-20 на французских военных

Орешкин предложил Путину инвестировать средства ФНБ за рубежом после достижения 7% ВВП

Лукашенко показали первую белорусскую скрипку ручной работы

Суд перенес пересмотр дела главы карельского "Мемориала" Дмитриева

Около 100 человек эвакуированы из здания Мосгордумы

Замглавы Сбербанка Чупина выведена из состава правления

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');