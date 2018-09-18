В Израиле сообщили о планах Нетаньяху провести телефонные переговоры с Путиным

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила во вторник израильская газета Haaretz.

По словам израильского чиновника, которого цитирует газета, переговоры, как ожидается, пройдут скоро.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев о возможности телефонного разговора Путина и Нетаньяху.

Разговор может состояться после инцидента с российским самолетом-разведчиком Ил-20, который был сбит над Средиземным морем сирийскими средствами ПВО С-200 вечером 17 сентября. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил во вторник утром, что под удар Ил-20 подставили израильские военные самолеты.

В Армии обороны Израиля выразили сожаление, что Ил-20 был сбит сирийскими системами ПВО, но возложили ответственность за инцидент на правительственные силы Сирии.