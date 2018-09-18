Сбитый Ил-20 собирал разведданные о беспилотниках боевиков в зоне деэскалации Идлиб

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российский самолет Ил-20, перед тем как его сбили над Средиземным морем, собирал информацию о беспилотниках боевиков в зоне деэскалации Илдиб, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В зоне нанесения удара, если быть точнее, между авиацией Израиля (четыре самолета F-16) и территорией Сирии находился наш самолет-разведчик Ил-20 с экипажем 15 человек на борту, который выполнял разведзадание как раз по идлибской зоне деэскалации для определения мест хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов, которые из этой зоны вылетают и наносят удары по разным районам Сирии", - заявил Шойгу на коллегии Минобороны РФ во вторник.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на 18 сентября. В результате инцидента погибли 15 российских военных.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что самолет подставили под удар израильские самолеты. В Минобороны РФ расценили действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на адекватный ответ.

Армия Израиля возложила вину за произошедшее на Сирию и заявила, что Иран и "Хезболла" причастны к случайному инциденту.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил произошедшее со своим израильским коллегой и подтвердил, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне.

Президент РФ Владимир Путин назвал трагедию с российским самолетом Ил-20 цепью случайных обстоятельств и призвал не сравнивать ее с уничтожением российского Су-24 Турцией в ноябре 2015 года.