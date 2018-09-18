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МИД вызвал швейцарского посла из-за обвинений в активности спецслужб РФ в Швейцарии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - МИД РФ сообщил, что 18 сентября в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Швейцарии в Москве Ива Росье.

"Потребовали от И.Росье разъяснений в связи со звучащими в последние дни в Швейцарии бездоказательными обвинениями в адрес нашей страны в наращивании активности российских спецслужб в Швейцарии, причастности неких "российских агентов" к "незаконным действиям, направленным против критически важной швейцарской инфраструктуры", - говорится в сообщении российского дипведомства.

"Послу было указано на то, что продолжение подобной конфронтационной риторики способно нанести серьезный ущерб в целом конструктивно развивающимся российско-швейцарским отношениям", - отметили в МИД РФ.

"Росье обещал информировать Берн о нашем демарше", - добавили в МИДе.

Интерес к институту в Шпице и штаб-квартире ВАДА

Ранее швейцарская газета Tages Anzeiger по итогам совместного расследования с голландской газетой NRC Handelsblad сообщила о задержании весной и высылке на родину двух российских агентов, якобы шпионивших за институтом в швейцарском городе Шпиц, в котором исследуют биологическое и химическое оружие, в том числе вещество, которым в Солсбери был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.

По данным издания, задержание произошло в Гааге, однако почему подозреваемых в шпионаже не передали властям Нидерландов или Швейцарии, газета не уточнила.

Tages Anzeiger отметила, что эксперты института в последние месяцы исследовали вещества, использованные при атаках в Сирии, а также вещество, которым в Великобритании был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. При этом подчеркивается, что задержанные в Гааге - это не те же самые люди, которых Лондон подозревает в покушении на Скрипалей.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров упомянул лабораторию в Шпице, сказав, что, по данным конфиденциального источника, швейцарские специалисты этого центра определили вещество, примененное в Солсбери, как газ BZ, который не разрабатывался в России, а также вещество А234, которое при его использовании привело бы к смерти Скрипалей. Позднее МИД РФ отметил, что данные центра в Шпице не попали в итоговое заявление ОЗХО.

15 сентября газеты медиагруппы сообщили, что прокуратура Швейцарии подозревает предполагаемых агентов из РФ, задержанных весной этого года в Нидерландах, в шпионаже в отношении европейской штаб-квартиры Всемирного антидопингового агентства ВАДА в Лозанне.

Вызов российского посла

Ранее сообщалось, что в МИД Швейцарии вызывали посла РФ Сергея Гармонина в связи с подозрениями в том, что российские агенты якобы осуществляют в стране шпионскую деятельность.

Помимо этого, внешнеполитическое ведомство Швейцарии опубликовало заявление, в котором потребовало от России "незамедлительно прекратить всю шпионскую активность на швейцарской территории".

Tages Anzeiger в свою очередь напоминает, что, "по словам представителя российского посла, он был вызван не в первый раз в МИД Швейцарии, а уже в третий".

По информации швейцарской радиостанции SRF, прокуратура в настоящее время задействовала профильную контрольную делегацию, что это означает конкретно - не сообщается.

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Теги: РФ, Швейцария

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