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Кандидат в губернаторы Ищенко будет работать с комиссией ЦИК во Владивостоке

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от партии КПРФ в губернаторы Приморья Андрей Ищенко примет участие в работе комиссии Центризбиркома, сообщили "Интерфаксу" в штабе кандидата.

"Ищенко примет участие в работе московской комиссии ЦИК. Он уже прибыл в крайизбирком", - сообщили в штабе А. Ищенко.

По словам представителя штаба, на разные уровни избирательных комиссий уже подано около 20 жалоб.

"Подано около 20 жалоб, большее количество - в ЦИК и краевую комиссию", - добавил представитель штаба.

Он отметил, что сторонники кандидата также обращаются в следствие и в прокуратуру.

"Сегодня продолжаем готовить жалобы", - добавил собеседник агентства.

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Теги: Андрей Ищенко, Приморье, ЦИК

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