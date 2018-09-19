Штаб Тарасенко передал свои жалобы на ход второго тура выборов губернатора Приморья комиссии ЦИК

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Во время встречи доверенного лица кандидата в губернаторы Приморья Андрея Тарасенко и представителей ЦИК во Владивостоке штаб кандидата передал комиссии свои жалобы на ход выборов.

"Встреча с комиссией состоялась. Встречался доверенное лицо Игорь Хрущев. Сейчас были переданы все экземпляры жалоб, представители ЦИК активно занимаются рассмотрением совместно с правоохранительными органами, изучают эти жалобы, общаются с подписантами этих жалоб", - сообщила "Интерфаксу" представитель штаба кандидата Тарасенко Юлия Яковенко.

По ее данным, предполагается, что комиссия будет работать в территориальных избиркомах районов края. "Точно известно про Уссурийск и Находку. Режим работы такой: отработка жалоб совместно с правоохранительными органами. Решение окончательное по всем выборам будет принимать краевая избирательная комиссия, когда закончится проверка материалов представителями ЦИК", - добавила она.

Как сообщалось, в среду во Владивосток прибыла комиссия ЦИК. В нее вошли член Центризбиркома Сиябшах Шапиев и три сотрудника аппарата. Они встретились с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко и запросили у его штаба доказательства заявляемых ими нарушений.