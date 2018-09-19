Асад не звонил Путину после инцидента с Ил-20

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад не звонил президенту России Владимиру Путину после того, как сирийскими ПВО был сбит российский самолет Ил-20, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, звонил ли Асад российскому президенту, он сказал: "Нет".

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на 18 сентября. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что самолет подставили под удар израильские самолеты. В результате инцидента погибли 15 российских военных. В Минобороны РФ заявили, что расценивают действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на адекватный ответ.

Армия Израиля возложила вину за произошедшее на Сирию и заявила, что Иран и "Хезболла" причастны к случайному инциденту.

Владимир Путин обсудил произошедшее по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу переговорил с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом.