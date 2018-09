Командующий ВВС Израиля в Москве обсудит инцидент со сбитым Ил-20

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин в четверг отправиться в Москву, чтобы передать информацию о сбитом у берегов Сирии российском самолете-разведчике Ил-20, сообщает в твиттере Армия обороны Израиля.

"Завтра утром делегация Армии обороны Израиля во главе с командующим ВВС генерал-майором Амикамом Норкиным отправится в Москву в связи с инцидентом с российским самолетом, сбитым ПВО Сирии в понедельник", - говорится в сообщении.

Tomorrow morning, an IDF delegation led by the Commander of the IAF, Maj. Gen. Amikam Norkin, will depart to Moscow following the downing of the Russian plane by Syrian anti-aircraft fire on Monday night.