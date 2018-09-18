Путин напомнил Нетаньяху, что Израиль нарушает суверенитет Сирии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-служба Кремля сообщила о разговоре президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого стороны обсудили инцидент, приведший к гибели российского самолета Ил-20, попавшего под огонь сирийских средств ПВО.

"Владимир Путин напомнил, что подобные операции израильских военно-воздушных сил предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии. В данном же случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов, в результате - российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО", - говорится в сообщении пресс-службы.

Подчеркивается, что "президент России призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций".

В Кремле сообщили, что "для проведения тщательного расследования произошедшей трагедии Нетаньяху обещал предоставить подробную информацию о действиях в этот день израильской авиации над сирийской территорией, которую в ближайшее время в Москву привезет командующий ВВС Израиля".

Премьер-министр Израиля выразил соболезнования в связи с гибелью 15 военнослужащих, находившихся на борту сбитого 17 сентября в Сирии российского самолета Ил-20.

Разговор Путина и Нетаньяху состоялся по инициативе израильской стороны.

Вечером в понедельник над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские самолеты.