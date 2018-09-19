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ЦИК усомнился в дееспособности избиркома Приморья

Есть обновление от 13:46

Если региональный избирком не прислушается к рекомендации отменить результаты выборов, это сделает сам ЦИК

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - У членов Центральной избирательной комиссии РФ возник вопрос о том, может ли избирательная комиссия Приморского края исполнять свои функции после нарушений, допущенных на выборах краевого губернатора.

"Речь идет о системных, хорошо продуманных нарушениях, которые привели к тому результату, который мы с вами наблюдаем", - сказал член Центризбиркома Борис Эбзеев на заседании ЦИК.

По его словам, в Приморье сложилась "экстраординарная ситуация, и с этой точки зрения у меня возникает вопрос, насколько дееспособна избирательская комиссия Приморского края".

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Он отметил, что краевой избирком не смог обеспечить "выполнение конституционных требований и нашего электорального законодательства".

Между тем глава ЦИК Элла Памфилова не согласилась с низкой оценкой деятельности избиркома Приморья. "Позвольте не согласиться с такой оценкой избиркома Приморья. Наоборот, благодарности Татьяне Валерьевне (главе избиркома Приморья), членам избиркома, они оперативно работали и взаимодействовали с нами", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Ранее ЦИК РФ рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты второго тура губернаторских выборов недействительными.

В Центризбиркоме также заявляли, что, если избирком Приморья не последует рекомендации, то выборы отменит Центризбирком РФ.

ЦИК принял постановление, в котором рекомендует признать результаты выборов недействительными. Информация о возможных нарушениях на выборах в Приморье будет направлена в федеральные правоохранительные органы.

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Теги: ЦИК, Элла Памфилова, Приморье, Приморский край

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