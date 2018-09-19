Слуцкому выдали визу США для поездки на сессию Генассамблеи ООН

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что получил американскую визу для участия в сессии Генассамблеи ООН, которая откроется в конце сентября.

"Да, виза получена", - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос журналистов.

Политик включен в санкционный список, ограничивающий его поездки в страны Запада.

Сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке 24-27 сентября.

"В составе нашей делегации пять человек - это (глава МИД) Лавров, (замглавы МИД) Вершинин, (постпред РФ при ООН) Небензя, Слуцкий, (глава комитета Совета Федерации по международным делам) Косачев. Виза получена, едем; будет масса интересных контактов", - сказал политик.

В том числе предполагаются встречи с американскими парламентариями, в рамках которых будет поднят вопрос о судьбе россиянки Марии Бутиной, арестованной в США, добавил глава комитета.

По словам Слуцкого, никто не мешает ему планировать переговоры "по этому кровоточащему досье". Депутат сообщил, что к нему пришла информация, свидетельствующая, что задержанной в США Бутиной "не разрешают послаблений в режиме".

На Генассамблее ООН, считает Слуцкий, "могут быть разные выпады по Сирии"; кроме того, будут подняты вопросы по Украине. "Мы должны понимать, что будут продолжаться попытки Вашингтона собрать больше голосов в пользу так называемой реформы ООН, что предложено было на предыдущей сессии Генассамблеи. Мы это поддержать не можем, поскольку по сути ООН (в случае поддержки этой реформы - ИФ) теряет позиции Организации, главенствующей в многополярной мировой архитектуре", - отметил парламентарий.