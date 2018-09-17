Арестованной в США Марии Бутиной до сих пор не разрешили прогулки

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Арестованная в США гражданка России Мария Бутина, несмотря на некоторое улучшение условий содержания в тюрьме, по-прежнему находится в режиме "административной сегрегации", заявил ее отец Валерий Бутин в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"По сей день, а это более двух месяцев, ей не разрешают прогулки. Учитывая режим, в котором она находится, у Марии нет возможности смотреть телевизор, ей не предоставляются газеты. Она находится в информационном вакууме, что также отягощает ее психологическое состояние", - приводит издание слова Бутина.

При этом он уточнил, что режим "административной сегрегации" "предполагает 22-часовое пребывание в одиночной камере с возможностью выхода, в том числе для телефонных переговоров, глубоко ночью с 1:00 до 3:00 местного времени".

"Мария знает, что она невиновна. И, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она пребывает на сегодняшний день, она чувствует себя так же уверенно и готова доказывать свою невиновность", - отметил отец Бутиной в беседе с "Известиями".