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Арестованной в США Марии Бутиной до сих пор не разрешили прогулки

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Арестованная в США гражданка России Мария Бутина, несмотря на некоторое улучшение условий содержания в тюрьме, по-прежнему находится в режиме "административной сегрегации", заявил ее отец Валерий Бутин в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"По сей день, а это более двух месяцев, ей не разрешают прогулки. Учитывая режим, в котором она находится, у Марии нет возможности смотреть телевизор, ей не предоставляются газеты. Она находится в информационном вакууме, что также отягощает ее психологическое состояние", - приводит издание слова Бутина.

При этом он уточнил, что режим "административной сегрегации" "предполагает 22-часовое пребывание в одиночной камере с возможностью выхода, в том числе для телефонных переговоров, глубоко ночью с 1:00 до 3:00 местного времени".

"Мария знает, что она невиновна. И, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она пребывает на сегодняшний день, она чувствует себя так же уверенно и готова доказывать свою невиновность", - отметил отец Бутиной в беседе с "Известиями".

Дело Марии Бутиной

16 июля Минюст США предъявил 29-летней гражданке РФ Марии Бутиной обвинения в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

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Теги: Мария Бутина, США

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