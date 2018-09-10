Главные новости
Культура"Собибор" Хабенского выдвинули на "Оскар" от РоссииВ РоссииНа родителей подростков, задержанных на акции в Петербурге, составили более 70 протоколовВ РоссииЭксперты признали младшую из сестер Хачатурян невменяемой на момент убийства отца
В мире

Суд в США отказал Бутиной в переводе под домашний арест

СМИ утверждают, что россиянка пыталась организовать встречу Лаврова с представителями американской стрелковой ассоциации

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Окружной суд в США в понедельник отказал россиянке Марии Бутиной, обвиняемой в незарегистрированной деятельности в качестве агента, в переводе под домашний арест и освобождении под залог до начала судебных слушаний, сообщает Национальное общественное радио США.

По мнению суда, в случае, если гражданка России будет отпущена из-под стражи, она может уехать из страны.

Отмечается, что суд сделал замечание представителю защиты Бутиной за дачу публичных комментариев по ее делу.

По данным американских СМИ, следующее заседание суда по делу Бутиной назначено на 13 ноября 2018 года.

Мария Бутина пыталась оказать содействие в организации встречи высокопоставленных представителей американской Национальной стрелковой ассоциации (НСА) с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также в подготовке сюжета для телепрограммы об активном отдыхе, в котором якобы мог бы принять участие президент России Владимир Путин, сообщает в понедельник американский телеканал ABC, в распоряжении которого оказалась сотни страниц ее электронной переписки за период с августа 2015 по ноябрь 2016 гг.

"В одном случае представители НСА обсуждают их грядущую поездку в Москву... "Почти все ваше расписание готово, мы ждем ответа из министерства иностранных дел. Господин Лавров хочет встретиться с вами, мы работаем для того, чтобы реализовать это", - приводит ABC выдержки из одного послания.

"В другом случае между Марией Бутиной и высокопоставленным представителем телеканала Outdoor Channel идет обсуждение ее "контактов непосредственно с канцелярией президента", где "очень обрадовались" предложению сделать такую программу", - сообщает телеканал.

"Я также только что организовала поездку российской официальной делегации для наблюдения за вашими президентскими выборами осенью", - цитирует ABC выдержку из электронного послания Марии Бутиной, написанного в июне 2016 года.

"Была ли действительно "официальная делегация" Кремля отправлена (в США), неясно", - отмечает ABC.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Марии Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Россия, Мария Бутина

Новости по теме

В мире
Пентагон опроверг применение фосфорных бомб в СирииПентагон опроверг применение фосфорных бомб в Сирии
Ни одно подразделение армии США в провинции Дейр-эз-Зор не обладает этим видом вооружений, заявили в оборонном ведомстве СШАПодробнее
 Трамп остался доволен парадом в честь 70-летия КНДРТрамп остался доволен парадом в честь 70-летия КНДР
Президент США поблагодарил Ким Чен Ына за то, что в Пхеньяне на этот раз не демонстрировали баллистические ракетыПодробнее
 Центр по примирению в Сирии сообщил о применении ВВС США фосфорных бомбЦентр по примирению в Сирии сообщил о применении ВВС США фосфорных бомб
Как утверждается, самолеты F-15 накануне нанесли удары по населенному пункту в провинции Дэйр-эз-ЗорПодробнее
 Опубликовано видео момента ДТП, в котором пострадал президент МолдавииОпубликовано видео момента ДТП, в котором пострадал президент Молдавии
Аварию спровоцировал выехавший на встречную полосу водитель грузовикаПодробнее
Президент Молдавии госпитализирован после ДТППрезидент Молдавии госпитализирован после ДТП
Машина, в которой ехал глава государства, перевернуласьПодробнее
 Прокуроры назвали ошибочной часть обвинений против БутинойПрокуроры назвали ошибочной часть обвинений против Бутиной
Изначально переписку пытались представить как попытку предложить секс в обмен на выгодную должностьПодробнее
 Премьер Абхазии погиб в ДТППремьер Абхазии погиб в ДТП
Глава абхазского правительства возвращался из СирииПодробнее
 РПЦ пригрозила порвать с Константинополем в случае признания украинской автокефалииРПЦ пригрозила порвать с Константинополем в случае признания украинской автокефалии
В Московском патриархате считают, что церковная дипломатия исчерпала себя в диалоге с ВарфоломеемПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 сентября6 фото
10 сентября
Фотохроника 10 сентября
"Мисс Америка-2019"6 фото
10 сентября
"Мисс Америка-2019"
Акция против пенсионной реформы в Москве9 фото
09 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Культура"Собибор" Хабенского выдвинули на "Оскар" от РоссииВ РоссииНа родителей подростков, задержанных на акции в Петербурге, составили более 70 протоколовВ РоссииЭксперты признали младшую из сестер Хачатурян невменяемой на момент убийства отцаЭкономикаКурс евро превысил 81 рубльКультураМинкультуры придумало новые ограничения для иностранных фильмовВ РоссииПесков назвал участие подростков в несанкционированных акциях результатом провокаций

Десять палестинцев ранены в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа

Суд в США отказал Бутиной в переводе под домашний арест

СМИ утверждают, что россиянка пыталась организовать встречу Лаврова с представителями американской стрелковой ассоциации Подробнее

Трамп получил письмо от Ким Чен Ына с предложением новой встречи

Ким Чен Ын планирует провести денуклеаризацию к концу первого президентского срока Трампа, отмечают СМИ Подробнее

Лидеры России и Китая обсудят взаимоотношения с США "на полях" ВЭФ

В США пообещали еще более жесткий ответ на новое применение химоружия Дамаском

В ЕС раскритиковали власти РФ за действия против участников акций 9 сентября

Хоккеисты омского "Авангарда" победили "Нефтехимик" на своем льду в Балашихе

Трамп отменил поездку в Миссисипи из-за угрозы урагана

Иностранный инструктор Нацгвардии Украины найден застреленным в киевской квартире

Сборная России провела пять голов в ворота команды Чехии

Сборная России провела пять голов в ворота команды ЧехииУже в первом тайме россияне добились крупного преимущества в счете Подробнее

Что произошло за день: понедельник, 10 сентября

В России подвели итоги выборов и митингов оппозиции, ФСБ связала деятельность СБУ с ИГ, "Собибор" Хабенского выдвинули на "Оскар" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');