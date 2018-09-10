Суд в США отказал Бутиной в переводе под домашний арест

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Окружной суд в США в понедельник отказал россиянке Марии Бутиной, обвиняемой в незарегистрированной деятельности в качестве агента, в переводе под домашний арест и освобождении под залог до начала судебных слушаний, сообщает Национальное общественное радио США.

По мнению суда, в случае, если гражданка России будет отпущена из-под стражи, она может уехать из страны.

Отмечается, что суд сделал замечание представителю защиты Бутиной за дачу публичных комментариев по ее делу.

По данным американских СМИ, следующее заседание суда по делу Бутиной назначено на 13 ноября 2018 года.

Мария Бутина пыталась оказать содействие в организации встречи высокопоставленных представителей американской Национальной стрелковой ассоциации (НСА) с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также в подготовке сюжета для телепрограммы об активном отдыхе, в котором якобы мог бы принять участие президент России Владимир Путин, сообщает в понедельник американский телеканал ABC, в распоряжении которого оказалась сотни страниц ее электронной переписки за период с августа 2015 по ноябрь 2016 гг.

"В одном случае представители НСА обсуждают их грядущую поездку в Москву... "Почти все ваше расписание готово, мы ждем ответа из министерства иностранных дел. Господин Лавров хочет встретиться с вами, мы работаем для того, чтобы реализовать это", - приводит ABC выдержки из одного послания.

"В другом случае между Марией Бутиной и высокопоставленным представителем телеканала Outdoor Channel идет обсуждение ее "контактов непосредственно с канцелярией президента", где "очень обрадовались" предложению сделать такую программу", - сообщает телеканал.

"Я также только что организовала поездку российской официальной делегации для наблюдения за вашими президентскими выборами осенью", - цитирует ABC выдержку из электронного послания Марии Бутиной, написанного в июне 2016 года.

"Была ли действительно "официальная делегация" Кремля отправлена (в США), неясно", - отмечает ABC.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Марии Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".