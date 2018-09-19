Следствие возбудило третье уголовное дело о пытках в ярославских колониях

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил новое уголовное дело о пытках в ярославской колонии №8, сообщили "Интерфаксу" в заявлении фонда "Общественный вердикт".

"Сегодня же стало известно, что возбуждено новое уголовное дело по пыткам в ярославской колонии. Речь идет об избиении Макарова (заключенный Евгений Макаров - ИФ) в декабре 2017 года. Тогда заключенного только перевели из колонии №1 в колонию №8, сотрудники которой сразу же стали избивать Макарова", - говорится в сообщении фонда.

В заявлении отмечается, что тогда Макаров, чтобы "прекратить пытки, в момент, когда его хотели макнуть головой в унитаз (один из методов унижения в тюремной субкультуре), специально ударился головой".

"Расследования произошедшего не проводилось, администрация колонии всячески пыталась скрыть информацию о произошедшем. Также не было результатов после обращения фонда в УФСИН РФ по Ярославской области, прокуратуру Ярославской области и Ярославскую прокуратуру по надзору за исправительными учреждениями. После этого правозащитники обратились в Европейский суд по правам человека, который принял в отношении Макарова срочные меры", - сказали в "Общественном вердикте".

Там напомнили, что расследование преступлений в отношении заключенных в колониях №1 и №8 началось только после того, как "Общественный вердикт" опубликовал в "Новой газете" видео с видеорегистраторов сотрудников ФСИН.

В июле "Новая газета" опубликовала видео избиения осужденного Евгения Макарова в ярославской ИК-1. На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

Публикация вызвала общественный резонанс. По возбужденному уголовному делу о превышении полномочий в Ярославле (часть 3 статьи 286 УК РФ) арестованы 12 человек, в том числе замначальника ИК-1 по воспитательной работе, а само расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Макаров признан потерпевшим по делу и находится под государственной защитой.

В августе фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ярославской колонии. На этом видео сотрудники ФСИН, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их. По данным "Новой газеты", видео сделано примерно в декабре 2016 года. Макаров тогда не пострадал.

После нового видео избиений в ярославской колонии №1 было возбуждено второе уголовное дело о превышении должностных полномочий.

В среду Заволжский райсуд Ярославля принял решение о пересчете Макарову срока заключения в соответствии с новым законодательством. По решению суда подсудимому сокращено наказание на два месяца и, как ожидается, он выйдет на свободу 2 октября.