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ЦИК РФ обозначил сроки проведения повторных выборов губернатора Приморья

Есть обновление от 18:10

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Повторные выборы губернатора Приморья должны состояться не позже 16 декабря, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ЦИК РФ.

В Центризбиркоме отметили, что повторные выборы должны быть проведены не позднее, чем через три месяца со дня голосования на основных выборах в соответствии с пунктом 6 статьи 71 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав" и частью 2 статьи 83 Избирательного кодекса Приморского края.

ЦИК РФ рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора региона недействительными в связи с многочисленными нарушениями. В ЦИК также заявляли, что если избирком Приморья не последует рекомендации, то выборы отменит Центризбирком РФ.

Крайизбирком Приморья в предстоящий четверг 20 сентября проведет заседание, на котором примет решение о судьбе выборов губернатора региона.

Кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко заявил, что готов участвовать в новых выборах. По словам кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, решение о его участии примет партия.

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Теги: Приморский край, ЦИК РФ

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