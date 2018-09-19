В новых выборах в Приморье смогут участвовать не только Тарасенко и Ищенко

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в случае отмены выборов в Приморье, согласно избирательному законодательству, будут объявлены новые выборы.

"Нет никакого третьего тура. Если был бы третий тур, значит, опять те же кандидаты должны были бы участвовать. Сейчас все обнулили. Невозможно было, я же вам сказала, невозможно было пересчитать (бюллетени на прошедшем голосовании - ИФ)", - сказала глава ЦИК в эфире передачи "Время покажет" на Первом канале.

Она заявила, что участие в новых выборах смогут принять не только кандидаты, вышедшие во второй тур, но и другие участники.

Памфилова также убеждена, что виновные в нарушениях на выборах должны быть наказаны. По словам главы ЦИК, виновных ждет уголовная ответственность, а максимальное наказание может составить до четырех лет лишения свободы.

"Самое главное, чтобы это были не стрелочники, не члены рядовых комиссий, а организаторы, те, кто толкает людей, тот, кто, пользуясь своим служебным или иным положением, заставляет людей, ломает людей. Вот этих мерзавцев надо хватать", - отметила руководитель Центризбиркома.

"Побеждать нужно честно, даже и представители от партии власти. Понимаете, хватит уже быть иждивенцами авторитета президента", - добавила она.

ЦИК РФ рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора региона недействительными в связи с многочисленными нарушениями. В ЦИК также заявляли, что если избирком Приморья не последует рекомендации, то выборы отменит Центризбирком РФ.

Крайизбирком Приморья в предстоящий четверг 20 сентября проведет заседание, на котором примет решение о судьбе выборов губернатора региона.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его партия будет принимать участие в новых выборах в Приморье в случае их проведения, однако, требует сначала разобраться с итогами второго тура.

В свою очередь кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенка также объявлял, что готов принять участие в новых выборах.