"Шереметьево" вошел в десятку самых загруженных аэропортов Европы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Московский аэропорт "Шереметьево" занял десятое место среди самых загруженных аэропортов Европы в 2018 году и показал самые высокие темпы роста из-за Чемпионата мира по футболу, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Пассажиропоток "Шереметьево" в 2018 году вырос на 14,3%, до 45,9 млн человек. Благодаря этому аэропорт сместил с десятого места римский Фьюмичино.

Первое место вновь занял лондонский аэропорт Хитроу: он увеличил пассажиропоток в 2018 году на 2,7%, до нового рекорда в 80,1 млн человек.

По этому показателю он сильно опережает ближайших европейских конкурентов. При этом между аэропортами Парижа, Амстердама, Франкфурта и Стамбула, занимающими места в пятерке лидеров, разрывы не такие большие.

Существенный рост продемонстрировал аэропорт Франкфурта - на 7,8%. Темп роста стал лучшим за 23 года.

Среди других изменений в десятке крупнейших аэропортов Европы - восьмое место Мюнхена, который обогнал лондонский Гатвик. Последний зафиксировал самые низкие темпы роста пассажиропотока, всего на 1,1%. Это связано с тем, что в распоряжении аэропорта находится всего одна ВПП.

Эксперты полагают, что наиболее вероятным претендентом на лидерство в Европе может стать аэропорт Стамбула, который сможет принимать ежегодно до 90 млн пассажиров в 2020 году благодаря реконструкции. Третья взлетно-посадочная полоса в Хитроу, тем временем, заработает не ранее 2025 года.